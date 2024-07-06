شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: القاهرة تفوز بأفضل جناح دولى بالدورة الـ 48 لمعرض تنزانيا 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حصل الجناح المصرى على جائزة أفضل جناح دولى بالدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولى "تنزانيا" والتى تجرى فعالياتها خلال الفترة 28 يونيو – 13 يوليو 2024، وتم تسليم تلك الجائزة من قبل Samia Suluhu Hassan رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية إلى كل من السفير شريف اسماعيل – سفير جمهورية مصر العربية بتنزانيا والسكرتير الأول التجارى محمد عطية –رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بتنزانيا وذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض الرسمية والتى جرت بحضور رئيس موزامبيق كضيف شرف لها إلى جانب عدد من السادة الوزراء والمسئولين التنزانيين، وتضمنت كذلك قيام السادة رؤساء تنزانيا وموزامبيق باجراء جولة كانت بدايتها المرور بالجناح المصرى صاحبهما خلالها السيد السفير والسيد رئيس المكتب التجارى.

هذا وقد تم اختيار الجناح المصرى لتلك الجائزة كأفضل جناح دولى (ويليه كل من اليابان واندونيسيا) فى اطار الاحتفال بمرور 60 عام على العلاقات بين البلدين، فضلاً عن حجم المشاركة وتنوعها وجودة المعروضات والتنظيم الجيد للجناح والتصميم المميزكذلك، حيث شاركت مصر بفعاليات الدورة الحالية للمعرض بجناح رسمي تبلغ مساحته 297 م2 بمشاركة أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات متنوعة وكذا بمشاركة من جانب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحة داخل الجناح المصرى.

وتعد المشاركة المصرية المميزة بالمعرض والتى تم تتويجها بتلك الجائزة كنتاج لتضافر الجهود والتنسيق المتواصل والمثمر بين الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ومكتب التمثيل التجارى بالسفارة المصرية بتنزانيا بداية من مرحلة الاعداد والترتيب لها منذ عدة أشهر مروراً بتنسيق المشاركة واتمام وصول المعروضات وتصميم وتجهيز الجناح وغيرها، وهو ما ساهم في النهاية بخروج الجناح المصري بصورة مشرفة وبنجاح مأمول يليق بحجم وأهمية المشاركة المصرية بفعالياته.

ويعد معرض دار السلام التجاري الدولى من أهم المعارض الدولية في منطقة دول شرق أفريقيا ويقام بصفة منتظمة سنويا منذ عام 1964 بأرض المعارض المعروفة باسم (SABA SABA) في دار السلام ويشتهر المعرض كذلك بنفس الإسم فى تنزانيا.

الجائزة