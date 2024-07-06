شكرا لقرائتكم خبر عن سبينيس تقدم النموذج الأكثر تميزاً فى مجال تجارة التجزئة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إعلان سبينيس افتتاح فرعها الثامن والعشرين بالشيخ زايد وفرعها التاسع والعشرين بالتجمع الخامس باستثمارات إجمالية للفرعين تقدر بحوالي 225 مليون جنيه، حقيقة أن ما نحتاجه اقتصاديا هو الفكر والإبداع قبل التمويل والإمكانيات.

افتتاح هذين الفرعين وضخ هذه الاستثمارات المباشرة الضخمة مع التأكيد علي افتتاحات آخري خلال الفترة القادمة في وقت صعب اقتصادياً، حيث يمر الاقتصاد محليا وأقليميا وعالميا بتحديات متنوعة ومتراكمة منذ عام 2021، يعني إننا أمام فكر من نوع خاص في إدارة الاستثمارات، خاصة وأن سبينيس هي استثمار أجنبي مباشر وثاني أكبر مستثمر أجنبي في هذا القطاع الأكثر حساسية بحكم ارتباطه باحتياجات ملايين المواطنين، ولكن تزول حالة الاستفهام في ضوء تواجد فريق عمل هو الأنجح في إدارة استثمارات تجارة التجزئة بقيادة مهند عدلي أحد أهم إعلام قطاع تجارة التجزئة الحديث في مصر.

فنحن لا نستطيع أن نتجاهل حقيقة أن فريق الإدارة ضاعف استثمارات سبينيس في مصر بمقدار يقترب من العشرة أضعاف من ثلاث فروع في نهاية 2014 الي 29 فرعا حاليا ومن التواجد في ثلاث محافظات إلي الانتشار في ست محافظات آخرى ليصبح إجمالي التواجد الجغرافي هو تسع محافظات علي مستوي الجمهورية.

وبجانب التوسع اأفقي نفذ فريق العمل خطة توسع رأسي بمضاعفة المنتجات المعروضة وتنويعها وتقديم النموذج المختلط بين السوبر ماركت والهايبر ماركت وهو ما يظهر واضحاً في فرع التجمع الخامس العملاق بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للعملاء وبأقل قدر من التكاليف وصاحب ذلك مزيد من التوسع عبر إطلاق منصة البيع أون لاين http://www.spinneys-egypt.com/ التي تساهم في تقديم الخدمات للعملاء وتعظم من عوائد استثمارات الشركة في المواقع المختلفة.

ويظهر الإثر الواضح للإدارة الذكية في اختيار مواقع الفروع الجديدة حيث يقع الفرعين الشيخ زايد والتجمع الخامس في منطقة ذات تطور سكاني متزايد ويوجد بها عدد من المنشئات التجارية والادارية المتميزة وبالاجمال فالمنطقتين كانتا في احتياج لفرع سبينيس بما يقدمه من سلع ومنتجات بجودة تتناسب وطبيعة عملاء المنطقة فضلا عن احتياجاتهم وتنوعها.

هذا يثبت أن الإدارة بفكر ذكي وإبداع واعي يتفهم الاحتياجات وطبائع الأمور هي أحد أهم مقومات نجاح أي استثمار بما يجعل اي عناصر اخرى تابعة في اهميتها، صحيح انها مهمة لكنها ليست المسئولة عن تحقيق النجاحات الاستثنائية فالفرع الذي تم افتتاحه بالتجمع الخامس بمول ايناواكس بشارع التسعين الجنوبي يقدم نفسه كعملاق في مجال تجارة التجزئة حيث تتواجد فيه كافة الاقسام وكافة المنتجات سواء الغذائية او غير الغذائية او المنتجات الطازجة والمجمدة والمخبوزات الطازجة والوجبات الساخنة الجاهزة التي يعدها امهر الشيفات المتخصصين أما فرع الشيخ زايد فيضيف لمنطقة الشيخ زايد لمسة من التميز والتفرد بأقسامه الغذائية المتنوعة وجودة معروضاته وتنوعها بما يناسب كافة احتياجات واذواق العملاء بالمنطقة.

ويتوقع الكثير من المهتمين بسوق تجارة التجزئة المصري ان تشهد سبينيس في ظل وجود ادارة قوية بقيادة مهند عدلي مزيد من الانطلاق والتوسع الافقي والرأسي خاصة مع قدرتها علي قراءة المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية ووضع وتنفيذ الخطط في ضوء هذه القراءات ونتائجها علي المدي القصير والمتوسط.



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