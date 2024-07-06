شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية المستثمرين: مبادرة ابدأ نجحت فى استعادة استثمارات للسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري مصر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن مبادرة ابدأ تعمل جاهدة لجذب الإستثمارات الاجنبية المختلفة، وذلك من خلال محور الشراكات الكبري .

وكشف علاء السقطي في تصريحاته أن من أبرز ما قدمته المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، هو جذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت موجودة بالأساس أيضا، فعلي سبيل المثال تسعي حاليا المبادرة لجذب علامة كبري مثل " ايكيا " الخاصة بالأثاث، حيث يتم إستعادة هذه الإستثمارات مرة أخري عقب خروجها منذ سنوات ماضية في فترة " كوفيد19 "، وذهابها لإحدي الأسواق الخارجية .

وأوضح " السقطي " في تصريحاته أنه تم بالفعل عمل زيارات مكثفة إنتهت بعقد إتفاق شبه نهائي بعد الموافقة علي تخصيص منطقة لوجيستية لهم في مدينة " جمصة " لمزيد من السهولة والتيسير في نقل المنتجات الخاصة بهم .



