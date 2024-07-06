شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم: استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت اليوم السبت 6-7-2024 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد المهندس محمد شيمي بحسب بيان الوزارة اليوم السبت، استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة.

وزير قطاع الأعمال: استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس "شيمي" بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسؤولية خلال الفترة المقبلة.



تم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.

أكد المهندس محمد شيمي بحسب بيان الوزارة اليوم السبت، استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.



المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بهدف دفع جهود التنمية وزيادة الاستثمارات



عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



كامل الوزير يوجه بزيادة أيام عمل التنمية الصناعية لـ 6 أيام بدلا من 5 أسبوعيا



وجه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، بأن تكون أيام العمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية من السبت إلى الخميس بدلًا من الأحد الى الخميس لإعطاء مساحات زمنية أكبر لاستقبال المستثمرين والمصنعين والتسهيل عليهم.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشدد الوزير على العمل على الاسراع في الاجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها ،خاصة واننا في مرحلة دقيقة من عمر الصناعة المصرية التي يجب ان يعمل الجميع على ان تنطلق وتنهض لدعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل خاصة وأن مصر لديها من المقومات البشرية والمواد الخام والتكنولوجيا بما يؤهلها لذلك بالاضافة الى ان مصر سوق استهلاكي كبير يساهم في النهوض بالصناعة لسد الاحتياجات المحلية ثم التصدير للخارج.

وبهذه التطورات الجديدة يصبح عدد أيام العمل في الهيئة العامة للتنمية الصناعية 6 أيام بدلاً من 5 أيام فقط.

التمثيل التجارى: القاهرة تفوز بأفضل جناح دولى بالدورة الـ 48 لمعرض تنزانيا 2024

حصل الجناح المصرى على جائزة أفضل جناح دولى بالدورة الـ48 لمعرض دار السلام الدولى "تنزانيا" والتى تجرى فعالياتها خلال الفترة 28 يونيو – 13 يوليو 2024، وتم تسليم تلك الجائزة من قبل Samia Suluhu Hassan رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية إلى كل من السفير شريف اسماعيل – سفير جمهورية مصر العربية بتنزانيا والسكرتير الأول التجارى محمد عطية –رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بتنزانيا وذلك خلال فعاليات افتتاح المعرض الرسمية، والتى جرت بحضور رئيس موزامبيق كضيف شرف لها إلى جانب عدد من الوزراء والمسئولين التنزانيين، وتضمنت كذلك قيام رؤساء تنزانيا وموزامبيق بإجراء جولة كانت بدايتها المرور بالجناح المصرى صاحبهما خلالها السفير ورئيس المكتب التجارى.



