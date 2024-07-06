شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: تعيين صادق سليمان رئيسا تنفيذيا لشركة المعادى للتعمير والان مع تفاصيل الخبر

قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة المعادى للتنمية والتعمير، برئاسة الدكتور هانى سليمان، رئيس القابضة للتشييد والتعمير، تعيين المهندس صادق سليمان ،رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة المعادى للتنمية والتعمير خلفا للدكتور خالد خشبة ، الذى يتولى منصب العضو المنتدب المالي بالشركة .

كما تم قبول استقالة خالد خشبة من عضوية مجلس إدارة شركة زهراء المعادى، وكذلك إنهاء ترشيح محمد مصطفى وهيدى، كممثل للمال العام عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير في نفس الشركة .

يشار أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تركز من خلال شركاتها التابعة، على توسيع نطاق الشراكه مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية والعقارية التجارية؛ بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة من خلال استغلال الأصول المتاحة فى الأراضى الخاصة فى مدينة نيوهليوبوليس، وفى منطقة المقطم، بالإضافة إلى انعكاس ذلك بصورة واضحة على التحسن الكبير في أرباح وإيرادات الشركات، التي تعمل مع القطاع الخاص في تلك المشروعات.



