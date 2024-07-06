شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تصنيف البنك الدولى لاقتصادات دول العالم في 4 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

تصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم، إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل.

ويتم تحديث هذه التصنيفات فى الأول من يوليو من كل عام، بحسب الموقع الرسمى للبنك الدولى واستناداً إلى نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى فى السنة الميلادية السابقة.

ويتم التعبير عن مقاييس إجمالى الدخل القومى مقومة بالدولار الأمريكى باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التى بدأ العمل بها فى شكلها الحالى فى عام 1989.

وتهدف تصنيفات البنك الدولي لمستويات الدخل إلى تجسيد مستوى التنمية فى بلد ما، اعتماداً على طريقة أطلس لحساب نصيب الفرد من إجمالى الدخل القومى باعتبارها مؤشراً متاحاً على نطاق واسع للقدرة الاقتصادية.

وقد شهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطوراً كبيراً على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات، ففى عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التى تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان مرتفعة الدخل. وانتقالاً إلى عام 2023، انخفضت هذه النسب الإجمالية إلى 12% فى فئة البلدان منخفضة الدخل ونحو 40% فى فئة البلدان مرتفعة الدخل.

غير أن حجم واتجاه هذه التحولات يتباين بصورة كبيرة بين مناطق العالم.

وفيما يلى بعض أبرز الملامح الإقليمية:



1 - تم تصنيف 100% من بلدان جنوب آسيا على أنها بلدان منخفضة الدخل فى عام 1987، وانخفضت هذه النسبة إلى 13% فقط فى عام 2023.

2 - فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، كانت نسبة البلدان منخفضة الدخل أعلى فى عام 2023 (10%) مما كانت عليه فى عام 1987، حيث لم يصنف أى بلد من البلدان ضمن هذه الفئة.

3 - فى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 9% فى عام 1987 إلى 44% فى عام 2023.

4 - فى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نجد نسبة أقل قليلاً من البلدان مرتفعة الدخل فى عام 2023 (69%) مقارنة بعام 1987 (71%)