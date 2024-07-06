شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير الكهرباء: المنظومة الطبية بالوزارة وفرت ملايين الجنيهات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة صباح مشالى نائبة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المنظومة الطبية بوزارة الكهرباء شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا جاء فى مصلحة العاملين بالقطاع، وأيضا الحفاظ على أموال الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

وأوضحت صباح مشالى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إنشاء شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة للكهرباء مصر ساهم فى حوكمة المنظومة الطبية للعاملين بالقطاع، موضحة أن شركة الخدمات الطبية نجحت فى توفير ملايين الجنيهات التى كانت تهدر بسبب التلاعب من البعض فى هذه المنظومة.

وأشارت إلى أنها على استعداد تام لفحص أى شكوى خاصة بالعاملين بالشركات من المنظومة الطبية بشركة الخدمات الطبية، مشيرة إلى أن تطوير الخدمة الطبية للعاملين بالقطاع على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.