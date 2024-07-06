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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك في ورشة العمل الثانية لتوحيد الجهود المبذولة لإنتاج أشجار البن بمنطقة جازان، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

وأوضح رئيس قطاع الصحة النباتية في المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، الدكتور محمد الخريجي، أن المركز يعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

لافتا إلى أهمية توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، لتوحيد وتكامل الجهود للجهات المشاركة لتطوير زراعة البن وفق الاختصاصات.

واستعرضت الورشة مشاريع ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعزيز قطاع البن بجازان، والتعريف بدور مركز وقاء تجاه ذلك، إلى جانب استعراض ما تم في الاجتماع الأول لتوحيد الجهود لإنتاج البن، وإبراز جهود ريف في القطاع، وعرض دور هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية في دعم وتطوير زراعة البن، والتعرف على إسهامات إدارة الزراعة العضوية.