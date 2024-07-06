3 فرص استثمارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عنها أمانة المدينة المنورة بمحافظة الحناكية، تشمل إنشاء وترميم وتشغيل وصيانة مدرسة لتعلم قيادة السيارة، وإنشاء وتشغيل صالة رياضية، إضافة إلى إنشاء مجمع مدارس تعليمي بالمحافظة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أنه تم تخصيص أرض بمساحة أكثر من 73 ألف م2 لإنشاء «مدرسة لتعلم قيادة السيارة» في محافظة الحناكية، تشمل مبنى المدرسة، ومساحات التدريب النظري، وميادين التدريب الميداني ومبنى إداري، وعيادات ومواقف لمركبات المستفيدين.

كما بيّنت أن الفرص الاستثمارية المتاحة تشمل إنشاء وتشغيل وصيانة «صالة رياضية» على مساحة 1200 م2 تشمل نشاطات اللياقة البدنية، وحمل الأثقال، لتعزيز ممارسة الرياضة لدى أفراد المجتمع، وتضمنت الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة «مجمع مدارس أهلية» متعدد الفئات العمرية لمراحل التعليم الأولية، حيث خصصت للمشروع مساحة تزيد عن 19 ألف م2.

وأفادت الأمانة أن تقديم الطلبات للاستفادة من الفرص الاستثمارية متاح حتى الـ 27 من شهر أغسطس المقبل.