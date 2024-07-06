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- بواسطة أيمن الوشواش - وضع الحيازات الزراعية، عنوان ورشة عمل نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع جامعة الملك سعود، وتناولت محاور عدة، منها: نطاق عمل مشروع دراسة الوضع العام للحيازات الزراعية في المنطقة، ومراحل إنجازه، وأهم المخرجات، ومواءمة مخرجات المشروع مع استراتيجية المنطقة ومشروع المخطط الشامل الخاص بالحيازات الزراعية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضع الحيازات الزراعية، عنوان ورشة عمل نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان بالشراكة مع جامعة الملك سعود، وتناولت محاور عدة، منها: نطاق عمل مشروع دراسة الوضع العام للحيازات الزراعية في المنطقة، ومراحل إنجازه، وأهم المخرجات، ومواءمة مخرجات المشروع مع استراتيجية المنطقة ومشروع المخطط الشامل الخاص بالحيازات الزراعية. وأوضح مدير عام الفرع المهندس محمد آل عطيف أن المنطقة تعـد عاملا مهما في تعزيز القطاع الزراعي بالمملكة في عدد من الزراعات ومنها البن والمانجو والفواكه الاستوائية والفل والنباتات العطرية والعسل، مبينا أنه تم البدء بإنشاء وتجهيز مركز للخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بمحافظة صبيا، وذلك ضمن مشاريع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

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