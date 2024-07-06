شكرا لقرائتكم خبر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة عن يونيو الماضي، في موعد أقصاه 10 يوليو الحالي.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة بتقديم نماذج استقطاع الضريبة من خلال موقعها الالكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبا لغرامة التأخر عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم الموحد لمركز الاتصال، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X) أو البريد الالكتروني أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الالكتروني.

وتفرض ضريبة الاستقطاع على كل المبالغ المدفوعة من مصدر في المملكة للجهات غير المقيمة التي ليس لديها منشأة دائمة في المملكة.