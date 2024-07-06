2.34 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص.. بينهم 957.8 ألف مواطنة

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وفقا لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) حول سوق العمل السعودي ليونيو 2024؛، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.34 مليون مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.38 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 957.8 ألف مواطنة.
وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9.1 ملايين مقيم أجنبي، منهم 8.7 مقيمين من الذكور و3376.4 ألف مقيمة.
ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين ليونيو، حيث انضم نحو 16.6 ألف مواطن للمرة الأولى في القطاع الخاص.
يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار عدد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.
سوق العمل السعودي يونيو 2024
- إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11,409,348 عاملا.
- المواطنون العاملون في القطاع الخاص 2,340,877 مواطنا.
- عدد المواطنين الذكور 1,383,079 مواطنا.
- عدد المواطنات الإناث 957,798 مواطنة.
- المقيمون العاملون في القطاع الخاص 9,068,471 مقيما.
- عدد المقيمين الذكور 8,692,051 مقيما.
- عدد المقيمين الإناث 376,420 مقيمة.
- المنضمون الجدد من المواطنين 16,598 مواطنا
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