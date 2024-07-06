2.34 مليون سعودي يعملون في القطاع الخاص.. بينهم 957.8 ألف مواطنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية يونيو 2024، ليصل إلى 11.41 مليون عامل؛ مما يدل على جاذبية القطاع الخاص ونموه المستمر في خلق الوظائف.

وفقا لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) حول سوق العمل السعودي ليونيو 2024؛، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص 2.34 مليون مواطن سعودي، حيث بلغ عدد المواطنين الذكور 1.38 مليون مواطن، فيما بلغ عدد المواطنات الإناث 957.8 ألف مواطنة.

وفي المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9.1 ملايين مقيم أجنبي، منهم 8.7 مقيمين من الذكور و3376.4 ألف مقيمة.

ويستعرض التقرير صافي نمو وظائف المواطنين ليونيو، حيث انضم نحو 16.6 ألف مواطن للمرة الأولى في القطاع الخاص.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار عدد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» الذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر الماضي.

سوق العمل السعودي يونيو 2024