3 محرم إغلاق التسجيل في برنامج تطوير الخريجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، برنامج تطوير الخريجين بنسخته الثالثة، الذي يستمر التسجيل فيه حتى الثلاثاء المقبل 3 محرم 1446، وذلك في إطار التزامه بنشر المعرفة، وتأهيل الكوادر الوطنية للإسهام في التنمية الاقتصادية.

ويهدف البرنامج لتزويد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة متغيرات سوق العمل المستقبلي، وصقل خبرات الجيل الشاب، وتطوير قدراتهم لزيادة مشاركتهم في صناعة مستقبل مستدام للمملكة.

وتتضمن هذه النسخة من البرنامج مسارين، هما مسار الاستشارات ومسار التمكين، ويوفر فرص التعليم والتدرب في مجالات الهندسة، والاقتصاد، ودراسات الطاقة، والسياسات العامة، وإدارة الأعمال، والمناخ والبيئة، إضافة إلى علوم الحاسب، وأمن المعلومات، والإعلام، والتواصل والمالية، والأمن والسلامة، وإدارة المواد، وإدارة سلاسل الإمداد.

وأفاد المدير التنفيذي لإدارة القدرات البشرية في كابسارك عبدالعزيز الشدي بأن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب السعودي - من الجنسين - ومساعدتهم على مواجهة تحديات سوق العمل المستقبلية والوصول إلى أهداف رؤية 2030، من خلال تقديم تجربة فريدة متكاملة ضمن بيئة عمل مهنية تمكن من التعلم والتطوير على يد خبراء في مجالات واسعة وبأفضل الممارسات العملية الحديثة لمدة 12 شهرا.

وأشار إلى أن البرنامج صمم لإعداد الخريجين الجدد لمواجهة تحديات سوق العمل بفعالية وكفاءة، حيث يغطي مجموعة واسعة من التخصصات التي تلبي احتياجات السوق السعودي في التخصصات الجديدة والنوعية كافة.

ويقدم البرنامج مستوى عاليا من التدريب وفرصة لتنمية المهارات الشخصية والمهنية والعمل مع قادة وخبراء المركز.

ويمنح المتدرب مكافأة شهرية وتأمينا طبيا، وبدل سكن وإجازة مدفوعة الأجر.

ويمكن للراغبين في التسجيل معرفة الشروط المطلوبة وآلية التقديم من خلال الرابط: https://www.kapsarc.org/ar/careers/graduate-development-program/.

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) مركز استشارات بحثيا رائدا في مجال اقتصاديات الطاقة والاستدامة، ويهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة، وتوجيه السياسات العالمية من خلال إجراء البحوث القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية.

برنامج تطوير الخريجين:

التسجيل مستمر حتى 3 محرم 1446 (9 يوليو 2024).

مدة البرنامج 12 شهرا.

يتضمن مسارين:

مسار الاستشارات.

مسار التمكين.

المجالات:

الهندسة، الاقتصاد، دراسات الطاقة، السياسات العامة، إدارة الأعمال، المناخ والبيئة، علوم الحاسب، أمن المعلومات، الإعلام، التواصل والمالية، الأمن والسلامة، إدارة المواد، إدارة سلاسل الإمداد

المزايا: