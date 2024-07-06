شكرا لقرائتكم خبر مركز دلني للأعمال يطلق غدا «بوصلة دلني الجوف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق مركز دلني للأعمال، إحدى مبادرات بنك التنمية الاجتماعية، ملتقى «بوصلة دلني الجوف.. نتجه معا»، في مركز الملك عبدالله الثقافي بسكاكا غدا (8 يوليو 2024)، خلال الفترة من الـ6 وحتى الـ9 مساء.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والممكنات لرواد الأعمال في منطقة الجوف، واستعراض البرامج وفرص التمويل، والالتقاء بأهم الجهات والداعمين في المنطقة، وإطلاق المبادرات التمكينية ذات العلاقة، مستهدفا قطاعات الغذاء والطاقة المتجددة والفرص السياحية والتراثية والفرص الصناعية والتعدينية.

ويشهد الملتقى عقد جلسات حوارية مع 9 متحدثين و20 معرضا للجهات الحكومية والخاصة، وتقديم جلسات إرشادية عبر 15 مستشارا.

ويسهم مركز دلني للأعمال عبر هذا الملتقى في تحقيق الدعم والتمكين للراغبين في تأسيس مشاريعهم على أسس سليمة، والإسهام في استدامة عمل المنشآت وضمان استمراريتها على المدى الطويل وزيادة كفاءتها، والإسهام في تقليل التعثر للمنشآت الصغيرة والناشئة، وتعظيم الأثر خلال تفعيل المسؤولية الاجتماعية والعمل التطوعي للجهات والأفراد، ورفع قدرات الجهات، وتمكين العاملين في المنشآت.