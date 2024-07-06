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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تحديثات على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، تتضمن تحديث الاشتراطات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة، وتطوير الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبضائع التي يتم تصديرها موقتا، لإكمال صنعها أو إصلاحها في الخارج.

وشملت التحديثات: إلغاء القيود القيمية للبضائع المعادة، بحيث يمكن تقديم طلب الإعفاء لجميع البضائع المعادة بغض النظر عن قيمتها، وذلك وفقا لأحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

كما تضمنت التحديثات إمكان الإعفاء قبل خروج البضاعة من الدائرة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تسهيل إجراءات الإعفاء ومعالجة أي تحديات قد تواجه العملاء فيما يتعلق بالبضائع التي تُصدّر موقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

وتتيح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لعملائها إمكان الاطلاع على ضوابط إعفاء البضائع المعادة من الرسوم الجمركية، وذلك عبر موقعها الالكتروني (zatca.gov.sa)، إذ تحدد الضوابط جميع أحكام نطاق التطبيق فيما يخص البضائع المعادة ذات المنشأ الوطني، والبضائع الأجنبية المعادة التي سبق تصديرها، والبضائع المعادة التي سبق تصديرها موقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها.

وأفادت الهيئة، بأنها تسعى خلال هذه التحديثات إلى التيسير على عملائها، واختصار الوقت والجهد عليهم، إلى جانب سعيها للوصول إلى خدمات جمركية تقدم وفقا لأفضل الممارسات، والتي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي على مستوى منظومة الخدمات اللوجستية.

مؤكدة التزامها بتطوير خدماتها الجمركية بما يتماشى مع أهداف استراتيجيتها في تيسير التجارة، والإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

ودعت الهيئة جميع عملائها والمهتمين إلى التواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات، وذلك عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» على منصة (X) (Zatca_Care )، أو خلال البريد الالكتروني (infozatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.