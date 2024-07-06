شكرا لقرائتكم خبر زيادة فترة إعفاء تخزين الحاويات الفارغة بميناء الدمام لـ20 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن زيادة فترة الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الصادرة الفارغة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من 10 أيام إلى 20 يوما، وذلك اعتبارا من 4 يوليو 2024 ولمدة 6 أشهر، في مبادرة جديدة من الهيئة لدعم العمليات التشغيلية أمام كافة المستفيدين والمتعاملين في قطاع الموانئ، ودعم وتمكين تيسير التجارة وسلاسل الإمداد.

وتأتي المبادرة التحفيزية في إطار حرص «موانئ» على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وزيادة سرعة استرجاع الحاويات الفارغة، وتحسين معدل دوران الشاحنات، والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، إضافة إلى تعزيز منظومة عمليات الاستيراد والتصدير، ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات تنافسية جاذبة، مما يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية.

وتسهم المبادرة في انسيابية ومرونة حركة الحاويات الصادرة، وسرعة إنهاء الإجراءات، وتسريع معدل دوران الشاحنة، ومواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع، وكذلك سرعة تفريغ الساحات، مما يعمل على تطوير أداء الموانئ، ورفع مستوى الجودة والإنتاجية، تماشيا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

الإعفاء من أجور التخزين للحاويات الفارغة:

الموقع ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

مدة الإعفاء السابقة 10 أيام.

مدة الإعفاء الحالي 20 يوما.

الفترة 4 يوليو 2024 ولمدة 6 أشهر.

الأهداف: