شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها انكماش نشاط التصنيع.. أسباب انخفاض الطلب الصيني على النفط والان مع تفاصيل الخبر

انخفض الطلب الصيني على النفط ، الذي يُعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الأسيوي وقاطرة التعافي في السوق المذكورة، بمقدار 70 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 16.4 مليون برميل يوم وذلك وفقا لتقرير الربع سنوى التقرير الربع السنوى حول الأوضاع البترولية العالمية.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"،يعزى هذا الانخفاض إلى استمرار تأثر الاقتصاد الصيني بأزمة القطاع العقاري وانكماش نشاط قطاع التصنيع، فضلاً عن الزيادة الطفيفة في الواردات من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2024. في حين تلقى الطلب الصيني دعماً من المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات، وارتفاع الطلب على الغازولين في ظل تحسن حركة التنقل، والطلب القوي على وقود الطائرات المرتبط بتزايد نشاط السفر الجوي الجيد خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.



