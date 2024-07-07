شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الأحد 7 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق اليوم الاحد 7 يوليو2024 حيث استقرت اللحوم "العجالي "بين 320 و 420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات المختلفة إذ يختلف السعر من محافظة إلي أخرى.

وتسجل اللحوم في بعض المنافذ بمناطق متفرقة أسعار متفاوتة وبلغ الكيلو و 290 إلي 300 جنيه في منافذ أمان ويصل إلي 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها ، بحسب بيانات شعبة القصابين.

وكشفت شعبة القصابين، عن أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.