شكرا لقرائتكم خبر عن "ابدأ" تدعم المحافل التعليمية الفنية برعاية مدرستي بدر ودمياط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 07:00 ص

إيمانًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بدور التعليم الفني في المؤسسات والمصانع المختلفة ومن خلال محور التدريب والبحث والتطوير وإنشاء مدرستي " ابدأ " في دمياط والخاصة بالسفن وخلافه والاخوي في بدر وخاصة بالذكاء الإصطناعي.

وبدورها شاركت الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي “EDU – Tech” وإليكم الفيديو الخاص بالمشاركة الفعالة من خلال طلبة مدارس ابدأ من الذكور والإناث .