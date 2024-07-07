الاقتصاد

"ابدأ" تدعم المحافل التعليمية الفنية برعاية مدرستي بدر ودمياط.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأحد، 07 يوليو 2024 07:00 ص

إيمانًا من المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بدور التعليم الفني في المؤسسات والمصانع المختلفة ومن خلال محور التدريب والبحث والتطوير وإنشاء مدرستي " ابدأ " في دمياط والخاصة بالسفن وخلافه والاخوي في بدر وخاصة بالذكاء الإصطناعي.

وبدورها شاركت  الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " مؤخرا في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي “EDU – Tech” وإليكم الفيديو الخاص بالمشاركة الفعالة من خلال طلبة مدارس ابدأ من الذكور والإناث .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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