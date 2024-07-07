شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتريون» توقع مذكرة لشراء 85 شاحنة رافعة طعام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كاتريون للتموين القابضة مذكرة تفاهم، الخميس الماضي، بمدينة بلفاست شمال إيرلندا مع شركة ملاقان الهندسية المحدودة (Mallaghan Engineering Ltd) الرائدة في تصنيع معدات الطيران، من أجل شراء 85 شاحنة رافعة الطعام (Highloader) مخصصة لتموين الطائرات على مدى 4 سنوات ( ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧ ).

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النمو الهادفة التي تتبعها الشركة لغرض تعزيز وتجديد أسطولها.

وتُعَد هذه الاتفاقية خطوة استثمارية محورية تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية لشركة كاتريون وتحقيق أهدافها المستقبلية من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لأسطولها واستعداداً لتلبية النمو المتوقع في قطاع الطيران تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى زيادة عدد المسافرين ليصل إلى 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030م.

ومن المتوقع أن يصل اسطول الشركة إلى عدد (205) شاحنة رافعة طعام بحلول عام 2027م.

ومن أجل ذلك، تسعى شركة كاتريون للتموين القابضة إلى تحقيق أعلى المعايير التقنية والفنية لأسطولها من الرافعات، مما يعزز تجربة خدماتها لتتماشى مع تطلعات عملائها والمسافرين، ضمان الكفاءة التشغيلية، تحقيق الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي.

