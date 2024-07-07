الاقتصاد

«عبر الخليج للتسويق» تحصل على تسهيلات مصرفية بـ100 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة عبر الخليج للتسويق، الخميس الماضي، على التسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك دبي الوطني لتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة التمويل 100 مليون ريال.

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وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أنه لا توجد ضمانات مقدمة مقابل التمويل.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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