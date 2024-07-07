البورصة المصرية تربح 36.8 مليار جنيه في أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 36.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 1.908 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 2%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس ” إيجي . إكس 30 ” بنسبة 2.16%، مسجلاً 28364.79 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ” إيجي . إكس 70 ” بنسبة بلغت 0.46% ليصل إلى 6222.96 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر ” إيجي.

إكس 100 ” الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 0.81% إلى قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 9057.92 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 197.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.7 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 424 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط