ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في النصف الأول من 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد، أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات نمت بنسبة 3.8 بالمئة، على أساس سنوي، ووصلت قيمتها إلى 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بفضل زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة ورابطة التجارة الدولية في كوريا، أن هذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق لصادرات كوريا الجنوبية من السيارات في النصف الأول من أي عام، وهو أعلى من الرقم القياسي البالغ قدره 35.65 مليار دولار والذي سجل خلال النصف الأول من العام الماضي.

وسجلت صادرات السيارات الكورية في النصف الأول زيادة على أساس سنوي منذ عام 2021.

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة إن هذا الإنجاز يرجع في الأساس إلى مواصلة نمو صادرات السيارات ذات القيمة المضافة العالية مثل السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، إلى أمريكا الشمالية وأوروبا.

وفي نفس الوقت، زادت صادرات السيارات الهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي بنسبتي 19.5 بالمئة و7.2 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين، بينما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 17.5 بالمئة خلال نفس الفترة.

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