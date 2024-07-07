شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن في مصر.. استمرار تراجع أسعار الفراخ في الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

شهدت بورصة الدواجن في مصر تراجع جديد في أسعار الفراخ بحوالي 3 جنيهات عقب هبوط الأسبوع الماضي بـ 10 جنيهات، حيث سجلت الفراخ البيضاء مستويات 73 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 75 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلكين 83 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً ويختلف بحسب النطاق الجغرافي والمحافظة التي يتم البيع.

وحول تطورات أسعار البيض في الأسواق فقدت شهدت تراجع وسجل سعر الكرتونة هبوط 10 جنيهات تقريباً لتسجل 130 جنيها للبيض البلدي و 135 للابيض و137 للبيض الأحمر.

وكانت الأسعار قد بدأت تشهد هبوط بحوالي 5 جنيهات في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 مما يشير إلي هبوط في الطلب الفعلي على الدواجن البيضاء في مصر .