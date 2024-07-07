شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تسجل 3230 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في السوق المصري خلال التداولات الصباحية اليوم تسجيل أعلى مستوى للذهب منذ ثلاثة أشهر تقريباً بسبب الصعود العالمي للأوقية عند مستويات اقتربت من 2400 دولار وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3230 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3691 جنيها.

عيار 21 يسجل 3230 جنيها.

عيار 18 يسجل 2769 جنيها.

عيار 14 يسجل 2153 جنيها.

الجنيه الذهب 25840 جنيها.

الذهب العالمي

البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي تسببت في تزايد توقعات الأسواق في خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي في وقت قريب، حيث تراجعت أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي بالإضافة إلى ارتفاع أعداد طلبات اعانات البطالة الأمريكية.