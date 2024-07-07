شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع برؤساء شركات التوزيع الثلاثاء المقبل لوضع خطة عمل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 10:20 ص

دعا الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء لم يلتقى برؤساء شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء الـ9 حتى الآن، كاشفا أن الوزير عقد عدة اجتماعات مكثفة مع نائبة الوزير المهندسة صباح مشالى والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار أمجد السعيد المستشار القانونى للوزارة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اجتماع الوزير برؤساء شركات التوزيع يهدف إلى التعرف عليهم بالإضافة إلى وضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.