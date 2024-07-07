شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم»: استئجار مقر في الرياض بـ20 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أكاديمية التعلَم استئجار مقر لها في مدينة الرياض بحي السويدي – الطريق الدائري الغربي الفرعي، بمساحة قدرها (3080م2)، لإقامة معهد تدريب عالي للأكاديمية، من محمد سعود سعد العريفي.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 10 سنوات بقيمة إجمالية 20 مليون ريال وقيمة إيجارية سنوية 2 مليون ريال، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى 900 طالب.
وأضافت أن بذلك يكون هذا الفرع الثاني للرجال لأكاديمية التعلّم على مستوى المملكة والأول في مدينة الرياض، ويأتي هذا تماشياً مع الخطط التوسعية لأكاديمية التعلّم، ودعماً لخطط توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة العقد 10 سنوات بقيمة إجمالية 20 مليون ريال وقيمة إيجارية سنوية 2 مليون ريال، وستكون الطاقة الاستيعابية للمبنى 900 طالب.
وأضافت أن بذلك يكون هذا الفرع الثاني للرجال لأكاديمية التعلّم على مستوى المملكة والأول في مدينة الرياض، ويأتي هذا تماشياً مع الخطط التوسعية لأكاديمية التعلّم، ودعماً لخطط توطين الوظائف بالمملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد خلال النصف الثاني من عام 2024م.