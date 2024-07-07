الاقتصاد

«الوطنية للبناء والتسويق»: زيادة حد التسهيلات من مصرف الإنماء

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء والتسويق»: زيادة حد التسهيلات من مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء بمبلغ 50 مليون ريال متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 9 أشهر دوارة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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