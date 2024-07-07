شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للبناء والتسويق»: زيادة حد التسهيلات من مصرف الإنماء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت الشركة الوطنية للبناء والتسويق اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من مصرف الإنماء بمبلغ 50 مليون ريال متوافقة مع الضوابط الشرعية.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مدة التمويل 9 أشهر دوارة.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل بنفس شروط التسهيلات والأحكام المعتمدة مسبقاً من البنك.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل متطلبات رأس المال العامل.