الاقتصاد

«جاهز» تقدم طلب الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قدمت شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، اليوم، طلب الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن إن تقديم الطلب جاء من خلال النظام الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
ونوهت بالإعلان لاحقًا عن أي تطورات جوهرية للانتقال فور وقوعها.
وكانت الشركة قد أعلنت في 20 مارس الماضي، قرار مجلس الإدارة بالموافقة على الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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