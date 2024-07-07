شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية صدرت اليوم الأحد أن صادرات البلاد من المتوقع أن تبلغ 37 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التقديرات تشير إلى أن صادرات السيارات زادت بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى يونيو لتصل إلى 37 مليار دولار، وهو أعلى رقم للنصف الأول من أي عام، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة ورابطة التجارة الدولية الكورية.

وكان الرقم القياسي السابق المسجل يبلغ 35.65 مليار دولار في العام الماضي، مدعوما بنمو سنوي بنسبة 46.5 % اعتبارا من عام .2022 ومنذ عام 2021، شهدت صادرات السيارات نموا إيجابيا على أساس سنوي لمدة أربع سنوات متتالية خلال النصف الأول.

وبحسب المنطقة، ارتفعت صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام بمقدار 29.8 % لتبلغ 18.45 مليار دولار.

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% فيما تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط وأمريكا الوسطى والجنوبية بنسب 18.7 % و 8.3 % على التوالي.

وارتفعت صادرات السيارات الهجينة وسيارات محركات الاحتراق الداخلي بنسبتي 19.5% و 7.2 على التوالي، بينما انخفضت صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 17.5% خلال نفس الفترة.