الاقتصاد

تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-11-29 الموافق 2024-06-06.
وأضافت أن أبرز البنود المحدثة: عكس التغييرات في عضوية مجلس إدارة الصندوق التي تم الإعلان عنها في موقع تداول بتاريخ 09/06/202.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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