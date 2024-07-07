شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الراجحي المالية تحديث شروط وأحكام صندوق الراجحي ريت.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان تحديث شروط وأحكام الصندوق 1445-11-29 الموافق 2024-06-06.

وأضافت أن أبرز البنود المحدثة: عكس التغييرات في عضوية مجلس إدارة الصندوق التي تم الإعلان عنها في موقع تداول بتاريخ 09/06/202.