شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتعليم»: تحويل رصيد الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت بعد اكتمال النصاب القانوني، الخميس الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل وحذف بعض مواد من نظام الشركة الأساس.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة البالغ 48.776.703 ريال، كما هو ظاهر في القوائم المالية الأولية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 29/2/2024، إلى حساب الأرباح المبقاة.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء ملجس الإدارة واللجان وإدارة الشركة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.