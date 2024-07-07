شكرا لقرائتكم خبر عن «جمجوم فارما»: الموافقة على عقود وأعمال مع 3 شركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع جمجوم للأدوية (جمجوم فارما) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصنع تيجان الفاتح المحدودة العامة، والتي لعضو مجلس الإدارة يوسف محمد صلاح جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية لتقديم خدمات الطباعة (علب الكرتون الصغيرة للأدوية)، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (20,529,024) ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات لعام 2023 بلغت (11,244,436) ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة سماء الحلم للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الادارة محمود يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، يتضمن ذلك تقديم دفعات مقدمة لعام 2024 لتقديم خدمات حجوزات السفر، وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن قيمة الدفعات المقدمة في العام 2023 بلغت (4,553,644) ريال كدفعة مقدمة لمعاملات تمت خلال عام 2023 منها (509,602) ريال سعودي تم دفعها عن العام 2024.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جمجوم ألجيريا للدواء والتي لرئيس مجلس الإدارة / محمود يوسف جمجوم ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد يوسف جمجوم وعضو مجلس الإدارة محمد يوسف جمجوم مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لغرض مصروفات تشغيلية للمشروع المشترك وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية، علماً بأن قيمة المصروفات لعام 2023 بلغت (821,147) ريال.