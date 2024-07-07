شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «متطورة» تقفز إلى 108.67 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات.

وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات وارتفاع الزكاة التقديرية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات, على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية للصناعات المتطورة، صافي ربح يقدر بـ108.67 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مرتفعا بنسبة 116.646%، مقارنة بـ 50.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات.وأضافت أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الايرادات وارتفاع الزكاة التقديرية على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات, على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وارتفاع تكاليف التمويل وارتفاع الزكاة التقديرية.