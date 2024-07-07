شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «المراعي» إلى 619.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة المراعي صافي ربح يقدر بنحو 619.639 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مرتفعا بنسبة 11.23%، مقارنة بـ 557.084 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، ارتفع صافي الربح بنسبة 11% مدفوعاً بنمو الإيرادات 8% نتيجة التحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وجاءت مساهمة قطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 11%.

• قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام السابق؛ بسبب ارتفاع المبيعات في الأسواق الرئيسية بدول الخليج، خاصة في قطاع الألبان، بالإضافة إلى التحكم الجيد في التكاليف.

• قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع الإيرادات واستمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.

وانخفض صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10% خلال الربع الثاني من العام 2024م (620 مليون ريال) مقارنة بالربع الأول من العام 2024م (692 مليون ريال)، ويعود ذلك إلى انخفاض المبيعات بسبب التغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

ويعود الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10% للفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع نمو الإيرادات والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع.

وأتت النتائج للفترة المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بنسبة 10% للفترة الحالية.

• قطاع الألبان والعصائر: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب التحسن في مزيج المبيعات بشكل عام، إضافة إلى ذلك ساعد التحكم الجيد في ضبط التكاليف بالحفاظ على النمو في صافي أرباح القطاع.

• قطاع المخبوزات: ارتفعت أرباح القطاع مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة كفاءة الإنتاج والتغير الموسمي في الأنماط الاستهلاكية.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع ارتفاعاً إيجابياً مقارنة بالعام الماضي، بسبب استمرار رفع كفاءة الإنتاج وتحسين وفورات الحجم.