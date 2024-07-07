شكرا لقرائتكم خبر عن «المصافي« توقع مذكرتي تفاهم للاستحواذ على «جيسيكو» و«البوصلة الذهبية» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في الشركة الألمانية السعودية للصناعة "جيسيكو"، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.

واتفق الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابةً.

ووقعت شركة المصافي العربية السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين.

وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة البوصلة الذهبية للتعدين متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.

واتفق الطرفان على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.

وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابةً. الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المصافي العربية السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في الشركة الألمانية السعودية للصناعة “جيسيكو".وقالت الشركة في بيان على تداول: إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في الشركة الألمانية السعودية للصناعة "جيسيكو"، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.واتفق الأطراف على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابةً.ووقعت شركة المصافي العربية السعودية مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على كامل حصص الملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين.وقالت الشركة إن مذكرة التفاهم المبرمة بين الشركة وشركة البوصلة الذهبية للتعدين متعلقة بعملية مبادلة الأسهم المملوكة للملاك في شركة البوصلة الذهبية للتعدين، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.واتفق الطرفان على تقييم مبدئي للصفقة المقترحة. وسيتم تحديد القيمة النهائية للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسات اللازمة والفحص النافي للجهالة.وتسري المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الأطراف وستظل نافذة لمدة (90) يوماً ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك كتابةً.