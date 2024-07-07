شكرا لقرائتكم خبر عن «يقين المالية»: دمج لجنتي المراجعة والمخاطر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة يقين المالية، الخميس الماضي، دمج لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لتصبح لجنة المراجعة والمخاطر.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة تضم: ألمع آل مطير - عضو مجلس مستقل (رئيساً للجنة).

وأضافت أن اللجنة بعضوية كل من: عبدالرحمن الربيع، ومحمد أبو جبل.