شكرا لقرائتكم خبر عن «يقين المالية»: دمج لجنتي المراجعة والمخاطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة يقين المالية، الخميس الماضي، دمج لجنة المراجعة ولجنة المخاطر لتصبح لجنة المراجعة والمخاطر.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة تضم: ألمع آل مطير - عضو مجلس مستقل (رئيساً للجنة).
وأضافت أن اللجنة بعضوية كل من: عبدالرحمن الربيع، ومحمد أبو جبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة تضم: ألمع آل مطير - عضو مجلس مستقل (رئيساً للجنة).
وأضافت أن اللجنة بعضوية كل من: عبدالرحمن الربيع، ومحمد أبو جبل.