شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعادة السعودية»: زيادة رأس المال عبر طرح أسهم بـ427.68 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين بالتمرير، الخميس الماضي، التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 26,730,000 سهم عادي جديد (تمثل 30٪ من رأس مال الشركة الحالي)، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن سعر الطرح 16 ريالا، لكل سهم، وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 427,680,000 ريال، مع وقف العمل بحق الأولوية، والتي سيتم الاكتتاب بها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، إذ سيمتلك الصندوق ما نسبته 23.08% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال.

وأضافت أن أسباب الزيادة: دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي.

وسيكون تاريخ الأحقية في التصويت يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق لأولوية.

وسيقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة على الصندوق، وذلك وفقاً لاتفاقية الاكتتاب التي تم إبرامها بين الشركة والصندوق بتاريخ 28/12/1445هـ (الموافق 04/07/2024م).

وتخضع الزيادة في رأس المال لعدد من الشروط المسبقة والتي تشمل بشكل رئيسي الحصول على: عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول)، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وعينت الشركة شركة الراجحي المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بإجراءات زيادة رأس المال المحتمل.

ونوهت بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.