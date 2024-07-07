شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للتعليم»: تعديل السنة المالية وخطة التحول في إصدار القوائم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة الوطنية للتربية والتعليم تنفيذ تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة لتتغير بذلك نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 يوليو من كل عام ميلادي بدلاً من 31 اغسطس.

وكانت الشركة الوطنية للتربية والتعليم قد أعلنت على موقع تداول بتاريخ 1-1-1446هـ الموافق 07-07-2024م موافقة الجمعية العامة غير العادية على، تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة لتتغير بذلك نهاية السنة المالية للشركة إلى 31 يوليو من كل عام ميلادي بدلاً من 31 اغسطس.

ونوهت الشركة أن التعديل سيكون بإصدار قوائم مالية "مدققة" للعام المالي الحالي كسنة مالية قصيرة (11 شهرا) بصورة استثنائية نظراً لتطبيق التحوّل، والتي تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر 2023م وتنتهي في 31 يوليو 2024م، وذلك خلال المهلة النظامية للنشر والتي تنتهي في 31 أكتوبر 2024م.

وأضافت أن بعد ذلك وابتداءً من الربع الأول (الذي سينتهي في 31 اكتوبر 2024م) من السنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م، ستقوم الشركة بإصدار جميع قوائمها المالية عن الفترات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31 يوليو 2025 م وما بعدها بشكل طبيعي ومتوافق مع الأعوام المالية للشركة، وخلال المُهل النظامية المنطبقة على الشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 يوليو.

وأوضحت أنه لن يترتب على تنفيذ هذا التحول أية آثار على أداء الشركة المالي والتشغيلي، وفي حال وجود أي مستجدات جوهرية سيتم الإعلان عنها في حينها .