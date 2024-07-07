شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة المراجعة في «أسمنت أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة «الوطنية للتعليم»: تعديل السنة المالية وخطة التحول في إصدار القوائم «الإعادة السعودية »: زيادة رأس المال عبر طرح أسهم بـ427.68 مليون ريال

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت أم القرى عن تشكيل أعضاء لجنة المراجعة لدورة المجلس التي تبدأ بتاريخ 04 يوليو 2024 وتنتهي بتاريخ 03 يوليو 2027 بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04 يوليو 2024.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة تضم سعود السبهان رئيسا، وعضوية كل من عبدالله السريع، وعبدالله الهاجري.وأضافت: أن سعود السبهان رئيس لجنة المراجعة (عضو غير تنفيذي)، حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المالية من جامعة الملك فهد للبترول ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال في تخصص المالية الدولية وتخصص ريادة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن.وأوضحت أن السبهان عضو حالي أو سابق في مجلس إدارة العديد من الشركات وأيضاً سبق له العضوية في لجنة المراجعة لعدد من الشركات.وأشارت إلى أن السبهان لدية خبرة طويلة في الاستثمار والإدارة حيث يشغل حالياً منصب العضو المنتدب في شركة بحور الدولية للاستثمار، وسبق أن شغل عدد من الوظائف من ضمنها مسؤول المشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي ومسؤول تأمين ائتمان في برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية.وأشارت إلى أن عبدالله السريع عضو لجنة المراجعة (عضو مستقل)، حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة الملك عبد العزيز بالإضافة لحصوله على دورات متعددة في (الاتجاهات المتقدمة لأنظمة المشتريات والمناقصات وإدارة العقود وإدارة المخازن ومراقبة المخزون إلكترونيا ونظم وأساليب إدارة الشراء المحلي والخارجي وإدارة الموارد البشرية).وعمل السريع، مدير عام المشتريات مع عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت لشركة السريع التجارية للأرضيات والمفروشات وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة فيلا السعودية للمقاولات و عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة لشركة عوازل المتحدة.وأفادت بأن عبدالله الهاجري عضو لجنة المراجعة (عضو من خارج المجلس)، عمل في قطاع التدقيق والخدمات، والصناعة، والتمويل، والقطاع الحكومي. بالإضافة إلى المعرفة الأكاديمية والعملية في جميع جوانب المحاسبة والمالية والزكاة والضرائب.ولفتت إلى أن الهاجري، حاصل على درجة بكالوريوس في المحاسبة، ولديه ماجستير في العلوم المالية وحاصل على الزمالة السعودية للمحاسبين القانونيين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يشغل الأستاذ عبدالله حاليا رئاسة وعضوية عدة لجان مراجعة.