شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة سلامة الغذاء: 4050 رسالة غذائية مصدرة والموالح والبصل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 24 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 29 يونيو – 5 يوليو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 77 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 44 زيارة، وأصدرت الإدارة 941 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 688 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4050 رسالة بنحو 215 ألف طن لعدد 1500 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 510 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 15 ألف طن، تليه فاصوليا بأنواعها بإجمالي 13 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 12 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 63 صنف بنحو 50 ألف طن.

ومازالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، يليها عنب طازج وفراولة بإجمالي 15 ألف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 60 صنف بنحو 55 ألف طن.

ومثلت السودان واسبانيا وأمريكا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 650 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 595 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 510 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2260 رسالة بنحو 720 ألف طن لعدد 860 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 180 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 84 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أمريكا، أوكرانيا واندونيسيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 750 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 420 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 300 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتج و10 شركات، كما فحصت الإدارة 673 منتج جديد، وأصدرت 21 شهادة بيع حر.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 49 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 38 شكوى وجاري فحص 11 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 256 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الدقهلية، القاهرة وأسوان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 19 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، البحر الأحمر، سوهاج، الدقهلية والبحيرة، وتم استيفاء 7 منشآت تخزينية لاشتراطات الاعتماد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الشرقية، بني سويف، الاسكندرية، القليوبية، الفيوم، الجيزة، المنيا وكفر الشيخ.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الاسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الدقهلية، الاسماعيلية، مرسى مطروح والأقصر، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 17 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، قنا والاسكندرية، وتم تسجيل 4 وحدات بالهيئة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 415 طلب تظلم وارد من المواني المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 8 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 59 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 23 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 12 حملة تفتيشية موسعة على 220 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 11 ألف عبوة مشروب صناعي بدون بيانات، 1 طن رنجة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، 1 طن (شطة وفلفل أسود وكراوية) منتهية الصلاحية، تحرير 2 محضر نقص اشتراطات صحية.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 10 منشآت غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 13 قرار نيابة.



كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 160 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 2 طن و200 كجم (لحوم، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.



وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 6 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 38 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، كفر سعد، السرو، الروضة، ميت أبو غالب).

وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 262 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بشن حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية بمدينة الفيوم، وقد أسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تحرير 4 محاضر إدارة منشأة غذائية بدون ترخيص، 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، وتم عرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 4 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (مركز المنصورة، ميت غمر).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدم تطبيق الاشتراطات، تحرير 2 محضر تحفظ.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 6 حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.