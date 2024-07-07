شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مشاركة مبادرة ابدأ فى مسابقة "فنى مبتكر" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 10:46 ص

شاركت مبادرة ابدأ كشريك استراتيجى فى نهائيات الموسم الرابع من مسابقة "فنى مبتكر"، والتى تُعد المسابقة الأولى والأكبر من نوعها فى مصر للمشروعات الابتكارية لطلاب مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية، وذلك انطلاقًا من إيمان مبادرة "ابدأ" الراسخ بأهمية التعليم الفنى ودوره فى بناء المجتمع، وضرورة توحيد الجهود لخلق جيل مبتكر وواعٍ ومثقف قادر على قيادة المستقبل، وتحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وإليكم 7 معلومات عن هذه المشاركة:

أولا: تتم بالشراكة بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى.

ثانيا: انطلقت النسخة الأولى من المسابقة عام 2017، وتم تنفيذ 4 نسخ منها حتى الآن.

ثالثا: يتقدم طلاب مدارس التعليم الفنى بمشروعاتهم الابتكارية من خلال ثلاث مسارات (المسار الصناعي، المسار الزراعى وتكنولوجيا الخدمات، مسار التكنولوجيا التطبيقية).

رابعا: تحصل الفرق الفائزة فى المسابقة على جوائز مادية ومنح تدريبية.

خامسا: شارك فى النسخة الرابعة من المسابقة أكثر من 14 ألف طالب وطالبة.

سادسا: عدد مدارس التعليم الفني المشاركة من 25 محافظة علي مستوي الجمهورية.

سابعا: يحصل الطلاب الفائزين علي منح مقدمة من رجال أعمال لدعم وتنفيذ مشروعاتهم فى المصانع.