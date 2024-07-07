شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد اجتماعات على مدار اليوم لمتابعة تأمين إمدادات الوقود وانتظام الشحنات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 11:57 ص

يعقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعات على مدار اليوم الأحد لمتابعة تأمين إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء والقطاع الصناعى وانتظام الشحنات الاستيرادية للغاز والمازوت.

وكشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ،أن الإجتماعات تتضمن متابعة الإجراءات تم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة و تنفيذ برنامج الحكومة للانتهاء من فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

وأضافت المصادر،أن اجتماعات الوزير اليوم مع مسئولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس "والهيئة المصرية العامة للبترول وقيادات قطاع البترول.

وكان المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد على المضى قدماً فى تنفيذ البرنامج المستهدف للانتهاء من تخفيف أحمال الشبكة القومية للكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من شهر يوليو فى ظل انتظام الشحنات الاستيرادية اللازمة من الغاز والمازوت ووصولها تباعاً إلى مصر.

ولفت إلى أن العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) مستمر من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء والعمل معاً على الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

وأشار إلى أن رؤية مجلس الوزراء واضحة وهى العمل على حل مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء جذرياً من خلال توفير التمويل والعمل المتكامل مع وزارتى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمالية واتخاذ الإجراءات اللازمة والداعمة لتحقيق ذلك.



