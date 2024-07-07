“الاستثمارات” يمتلك 23% في “إعادة التأمين”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين توقيعها اتفاقية اكتتاب مُلزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 4 يوليو 2024.

وقالت الشركة في بيانين منفصلين لها على تداول، إن ذلك سيكون عن طريق زيادة رأس مالها من 891 مليون ريال إلى 1158.3 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، حيث سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال.

وبينت أن مجلس إدارتها قرر بالتمرير التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 26.73 مليون سهم جديد، تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وبسعر طرح يبلغ 16 ريالا لكل سهم وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 427.68 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الزيادة في رأس المال تخضع لعدد من الشروط المسبقة والتي تشمل بشكل رئيسي الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كل من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.

وذكرت أنه عند إتمام زيادة رأس مالها، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قبل الصندوق، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وبينت أن مستشارها المالي هو شركة الراجحي المالية، والمستشار المالي للصندوق هو شركة جي آي بي كابيتال، مشيرة إلى أن الصندوق ليس طرفًا ذا علاقة في الشركة.

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