غرفة جازان تنظم لقاءً للتعريف بدور صندوق التنمية الزراعية في “التمويل الزراعي”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جازان

تنظم غرفة جازان بالشراكة مع صندوق التنمية الزراعية بعد غد، لقاءً للتعريف بدور الصندوق في “التمويل الزراعي”، وذلك على مسرح الغرفة في مدينة جيزان.

وسيتناول اللقاء الذي يستهدف رواد ورائدات الأعمال والمهتمين بالمجال الزراعي، التعريف بالصندوق والخدمات والبرامج التي يقدمها، إلى جانب البرامج المقدمة للجمعيات التعاونية، وآليات التمويل للمجال الزراعي.

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