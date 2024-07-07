شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد مبادرة "ابدأ" خلال 2023.. ودعم القيادة السياسية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 07 يوليو 2024 12:49 م

بدأت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" رسميا عام 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث تبلورت أهداف المبادرة القائمة علي توطين الصناعات المختلفة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب وبدعم من القيادة السياسية أحدث المبادرة في وقت قصير نجاحات غير مسبوقة.

ونجح أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ" في التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع، وإليكم أبرز مجهودات أعضاء المبادرة تطوير الصناعة المصرية وجذب الإستثمارات المختلفة:

أولا: تم إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

ثانيا: جرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.

ثالثا: بحثت أعضاء المبادرة الوطنية "ابدأ" 84 فرصة استثمارية صناعية.

رابعا: نجحت المبادرة في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه في آخر 3 سنوات.

خامسا: يجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية فى القطاعات المختلفة.

سادسا: تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة فى مصر.

سابعا: أبرز الصناعات التي وطنتها "ابدأ"، صناعة "الصودا آش والسليكون" في قطاع البتروكيماويات، و"ضواغط التكييف والتبريد" في قطاع الأجهزة المنزلية، و"تصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة "وصناعة "الخامات الدوائية" وصناعة الطاقة الحيوية والخمائر، وصناعة الأسفنج المخصص للمراتب و"وسائل النقل الخفيف".