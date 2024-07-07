شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب محمود محيى الدين زميلًا فى الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم والان مع تفاصيل الخبر

تم انتخاب الدكتور محمود محيى الدين الاقتصادى المصري الكبير، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، زميلا في الأكاديمية العالية للفنون والعلوم في كامبريدج.

وتأسست الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم (WAAS) في عام 1960 على يد مثقفين بارزين، تعمل الأكاديمية كمنتدى للعلماء والفنانين والباحثين المكرسين لمعالجة التحديات الملحة التي تواجه البشرية اليوم بشكل مستقل عن الحدود أو الحدود السياسية، سواء كانت روحية أو مادية - منتدى حيث يمكن مناقشة هذه المشاكل بشكل موضوعي وعلمي وعالمي وعالمي، متحررين من المصالح الخاصة أو الارتباطات الإقليمية للتوصل إلى حلول تؤكد حقوق الإنسان العالمية وتخدم الصالح العام للبشرية جمعاء.

وتأسست WAAS على الإيمان بقوة الأفكار الأصلية والإبداعية - أفكار حقيقية ذات قوة فعالة - لتغيير العالم.

وأشار الدكتور محمود محيى الدين تعليقا علي انتخابه "وإنني أتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الأكاديمية العالمية للفنون والعلوم WAAS لتحقيق أهدافها ومهمتها".