شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 28746 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليصل إلى مستوى 35192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 12419 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 6319 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 9183 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 2783 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 6452 نقطة.

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 11 يوليو إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 14 يوليو.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الأهلي للتنمية والاستثمار، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر، وسيتي للتحاليل الطبية، ومجموعة أي أف جي القابضة، وطاقة عربية.

وأعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وبالم هيلز للتعمير، وأيه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 570 ألف سهم، والثانية 917.6 ألف سهم، والثالثة 11.5 ألف سهم، والرابعة 2.75 مليون سهم، والخامسة 1.35 مليون سهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وتنمية للاستثمار العقاري، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والمهندس للتأمين، والعبور للاستثمار العقاري، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 3 ملايين سهم، 29 ألف سهم، 1178 سهم، 158 سهمًا، 996 سهمًا، 14.5 ألف سهم، 577.4 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد عدد 15 ألف سهم، 51 سهمًا، 11.5 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بالشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة 7.9 مليون سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، والمجموعة المصرية العقارية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وديجتايز للاستثمار والتقنية عدد مليون سهم، مليون سهم، 1.8 مليون سهم، مليون سهم، 208.3 ألف سهم، على الترتيب، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

وأعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، بيع المساهم علي أبو زيد محمد إبراهيم عدد 3 ملايين سهم بسعر 0.713 جنيه بقيمة إجمالية 2.14 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 4.15% إلى 3.39%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن مد فترة سريان العرض المقدم من شركة إليكترا انفسمنت هولدينج ريستريكتد ليمتد على أسهم شركة السويدي إليكتريك لمدة يوم واحد إضافي لتنتهي يوم الإثنين 8 يوليو بدلًا من الأحد 7 يوليو، وذلك في ضوء أحكام المادة 341 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنهة 1992 وبناء على المبررات التي تم تقديمها في هذا الشأن.



