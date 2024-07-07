شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى مصر خلال تعاملات اليوم 7 يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري خلال التداولات اليوم الأحد تسجيل أعلى مستوى للذهب منذ ثلاثة أشهر تقريباً بسبب الصعود العالمي للأوقية عند مستويات اقتربت من 2400 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3230 جنيها.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3691 جنيها.

عيار 21 يسجل 3230 جنيها.

عيار 18 يسجل 2769 جنيها.

عيار 14 يسجل 2153 جنيها.

الجنيه الذهب 25840 جنيها.

أوقية الذهب

نجح الذهب في السوق المصري في الارتفاع قرب أعلى مستوى وصل له منذ أبريل الماضي بفعل قفزة كبيرة في سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية الأسبوع المنقضي لتسجل الأوقية 2400 دولار وهو ما انعكس على الذهب في مصر ليرتفع بنهاية تداولات الأسبوع إلي 3230 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.

وارتفع سعر الذهب المحلى خلال الأسبوع الماضي لينهي فترة تذبذب استمرت لفترة طويلة، حيث وجد الدعم من ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي في الوقت الذي استقرت فيه باقي عوامل التسعير الأخرى للسوق المحلي.