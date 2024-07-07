شكرا لقرائتكم خبر عن "ثبات للتطوير العقاري" تبدأ البيع على الخارطة لفلل مشروع "العطرا" النموذجي شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "ثبات للتطوير العقاري"، الشركة الرائدة في تطوير المشاريع العقاريَّة المبتكرة، والتابعة لمجموعة "المهيدب"، عن بدء عمليات البيع على الخارطة في مشروعها النموذجي الجديد "العطرا"، الذي يتربع في حي النرجس، أحد أرقى أحياء شمال مدينة الرياض، على مقربة من طريق الملك سلمان الذي يتقاطع مع طريق أبو بكر الصديق، والطريق الدائري الشرقي، ليوفِّر سهولة التنقل والوصول إلى كافة وجهاتك في غضون وقتٍ قياسيٍّ وجيز.

ويُعدُّ فتح باب الشراء على الخارطة، عبر منصة "وافي" بالشراكة مع البنوك السعودية، فرصةً مثاليَّةً للأسر السعودية لتملُّك فيلا فاخرة في منطقة إستراتيجية، تتمتع بموقع مميَّز وراقي محاطًا بالمرافق الخدمية، وعلى مقربةٍ من كافة المعالم الحيويَّة.

وتُتيح منصة "وافي" للأسر السعوديَّة، فرصة حجز واختيار السكن المناسب، والحصول على العروض التمويليَّة على المشاريع المطروحة، واختيار الجهة التمويليَّة الأنسب، وتوقيع عقودها إلكترونيًّا، وغيرها من الخدمات المميَّزة.

وسيُتاح للمتقدمين الأوائل فرصة حجز الفيلا التي تناسبهم من بين 24 فيلا فاخرة مقسَّمة على 4 نماذج، مبنيَّة بأفضل المواصفات وبمساحاتٍ تبدأ من 429 مترًا مربعًا، تتميَّز بقربها من أهم النقاط الحيويَّة والمحاور الشريانيَّة لمدينة الرياض.

ويعكس مشروع "العطرا" أرقى مقاييس الجودة والتصميم والبناء وفق معايير محلية وعالمية تُراعي خصوصية الأسرة السعودية، حيث تتميز الفلل بفخامتها ورحابتها، وواجهاتها الخارجية الفخمة، وغرفها الواسعة والمريحة، وصالاتها الأنيقة، التي تتفرد بإطلالات داخلية مميزة تجمع بين الرفاهية والأناقة، ومجالس رحبة راقية تبرز شكلاً مختلفاً من الذوق العصري الفاخر، ومطابخ فريدة من نوعها، وشرفات رائعة مطلة على المسطحات المائية، والحدائق الداخلية البديعة، إلى جانب العديد من المرافق التي تم تطويرها بتفاصيل حديثة وأنيقة لينعم ساكنوها بأعلى درجات الفخامة والرفاهية.

ويُعتبر موقع "العطرا" أحد أكثر المواقع النابضة بالحياة في العاصمة، فهو يتمركز في منطقة فريدةٍ تتمتع بأعلى معايير جودة الحياة وأنسنة المدن، محاطًا بالأماكن الحيويَّة، وأهم المنشآت التعليميَّة، والخدميَّة، والصحيَّة، والترفيهيَّة، إضافةً إلى مجاورته لأحياءٌ حديثةٌ ومتكاملة، أهمُّها حي الملقا، وحي الياسمين. كما يتميز المشروع بقربه من مطار الملك خالد الدولي، ومجموعة من أهم مراكز التسوُّق والأعمال.

ويمكن للراغبين في تملك فيلا فاخرة في "مشروع العطرا"، زيارة رابط تسجيل الاهتمام أو زيارة منصة وافي، وللمزيد من المعرفة والاطلاع على آخر تحديثات المشروع، متابعة حسابات الشركة على منصَّات وسائل التواصل الاجتماعي @thabatred، وموقعها الإلكتروني thabatred.com .